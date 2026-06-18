«Дронів не було». СБУ отримала російський документ, який спростовує причетність України до удару по автобусу з білорусами

Служба безпеки України перехопила російський документ, який спростовує причетність українських дронів до удару по автобусу з громадянами Білорусі в Брянській області Росії.
Цей документ спецслужба отримала під час контррозвідувальних заходів, повідомляє пресслужба.
Ідеться про інформаційну довідку від моніторингового центру «Державна казенна установа Брянської області “Безпечний регіон”». У ній вказано, що на момент інциденту в повітряному просторі регіону не було українських дронів.
Відсутність БпЛА підтвердили і регіональний оперативний штаб, і радіолокаційний батальйон у населеному пункті Супонево, і черговий 32 дивізії російських військ. Тож СБУ припускає, що удар по автобусу є спецоперацією російських спецслужб.
У спецслужбі наголосили, що раніше Росія неодноразово звинувачувала Україну в злочинах, скоєних представниками РФ. Подібні випадки російська влада використовує для проведення власних інформаційно-психологічних спецоперацій і тиску на Україну на міжнародній арені.
- 17 червня Росія і Білорусь звинуватили Україну в ударі по автобусу з гомельською дитячою футбольною командою, яка їхала на відпочинок до Геленджику. Нібито загинула жінка-супроводжувачка, ще 7 людей постраждали. У Генштабі ЗСУ спростували ці заяви, наголосивши, що в той період Сили оборони України не запускали дрони по території Брянської області.