Росіяни вночі атакували Україну дронами та ракетами, у яких було 35 тисяч іноземних компонентів

У ніч проти 2 липня російська армія атакувала Україну дронами та ракетами, у яких містяться 35 тисяч іноземних компонентів.

Про це повідомив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Йдеться про компоненти, які виготовляють такі компанії:

американські фірми — Texas Instruments, Analog Devices, Intel та AMD;

європейські компанії — STMicroelectronics, Infineon, NXP (незалежна фірма зі штаб-квартирою у Нідерландах) та Bosch;

японські підприємства — Murata та Toshiba.

Також зброя містить компоненти британської компанії Raspberry, китайських фірм та інших.

За словами Власюка, росіяни закуповують компоненти через посередників. Водночас він додав: є і результат від санкцій та контролю експорту — багато деталей для зброї росіяни вже не можуть купити.

Що відомо про нічну атаку

Росіяни вночі атакували Україну 496 дронами та 74 ракетами. ППО знешкодила 476 БпЛА та 48 ракет.

Армія РФ одночасно застосувала балістичні, протикорабельні, крилаті й авіаційні ракети. У Повітряних силах кажуть, що однією з особливостей атаки стала велика кількість балістики та реактивних безпілотників.

Під основним ударом був Київ — станом на зараз відомо про 17 загиблих та приблизно 90 постраждалих. Також у місті зруйновано багатоповерхівки та будинки, а з-під завалів досі деблокують людей. У багатьох районах міста спалахнули пожежі.

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Ще через нічну атаку постраждали люди на Харківщині, Дніпропетровщині, Київщині та Миколаївщині.