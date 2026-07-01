Ігор Смілянський каже, що продовжує керувати «Укрпоштою» — раніше НБУ радив відсторонити його за профнепридатність

Гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський продовжує працювати, попри рекомендацію Нацбанку відсторонити його.

Про це сам Смілянський написав у Телеграмі.

До своєї заяви він додав фото у футболці з написом: «Гра не закінчується, коли ти програв. Гра закінчується, коли ти здався».

«Розумію тих, хто чекав і досі чекає, хто переможе. Це нормально бути з переможцем», — написав Смілянський.

Також він запевнив, що «Укрпошта» працює у штатному режимі.