Ігор Смілянський каже, що продовжує керувати «Укрпоштою» — раніше НБУ радив відсторонити його за профнепридатність

Гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський продовжує працювати, попри рекомендацію Нацбанку відсторонити його.
Про це сам Смілянський написав у Телеграмі.
До своєї заяви він додав фото у футболці з написом: «Гра не закінчується, коли ти програв. Гра закінчується, коли ти здався».
«Розумію тих, хто чекав і досі чекає, хто переможе. Це нормально бути з переможцем», — написав Смілянський.
Також він запевнив, що «Укрпошта» працює у штатному режимі.
- Упродовж 2024—2026 років «Укрпошта» чотири рази отримувала штрафи від Нацбанку — їхній загальний розмір перевищує 20 мільйонів гривень. У березні 2026 року Нацбанк уже ставив під сумнів професійну компетентність Смілянського. Тоді він заявив, що «НБУ не вперше втрачає береги та будь-які ознаки неупередженості».
- 23 червня НБУ визнав Смілянського профнепридатним і рекомендував відсторонити його, бо в «Укрпошті» роками були проблеми з ризиками, фінмоніторингом і роботою на платіжному ринку. Там вважають, що йому бракує досвіду, щоб керувати фінансовими послугами компанії. Сам Смілянський називав це рішення політично вмотивованим.