Нацбанк визнав гендиректора «Укрпошти» Ігоря Смілянського профнепридатним та закликав відсторонити його — що він відповів (оновлено)

Нацбанк України визнав гендиректора «Укрпошти» Ігоря Смілянського профнепридатним та закликав відсторонити його від керівництва компанією упродовж пʼяти робочих днів.

Про це йдеться в заяві пресслужби Нацбанку.

Нацбанк перевіряв Смілянського на профпридатність за результатами роботи «Укрпошти» у 2023—2026 роках. У ці роки в «Укрпошті» фіксували порушення у сфері управління ризиками, фінмоніторингу та роботи на платіжному ринку. Тоді компанія навіть отримувала штрафи та письмові попередження.

Facebook / Ігор Смілянський

Регулятор заявив, що Смілянський не має достатніх знань (зокрема і в законодавстві) і досвіду для належного управління фінансовими послугами «Укрпошти».

Через це в Нацбанку вважають, що він не відповідає вимогам до керівника компанії, яка надає фінпослуги. Регулятор закликав не тільки відсторонити Смілянського, а і упродовж двох місяців призначити нового керівника для «Укрпошти».

Смілянський прокоментував заяву НБУ та сказав, що компанія залучить юристів, щоб захистити керівника та «Укрпошту» загалом.

«Відповідно, я для себе прийняв рішення «наздоганяти» і виконавців цього рішення, і його замовників — як в українських, так і, враховуючи мою міжнародну кар’єру, в міжнародних судах за навмисне завдання шкоди репутації. І я вас запевняю: під час розслідувань виконавці на 100% назвуть прізвище того, хто дав це замовлення. І я зроблю все, щоб він повністю відповів за це рішення. Активів у нього достатньо. Тож наздоганяти буду і за це рішення, і за корупцію, і за неправомірні дії», — додав Смілянський.