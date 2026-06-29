Катастрофа літака Су-24М на Хмельниччині: зʼявились нові подробиці аварії

Держбюро розслідувань опитало десятки свідків і отримало висновки ДНК в справі про авіакатастрофу літака Су-24М на Хмельниччині, де загинули двоє пілотів.

Про це повідомляє ДБР.

Як встановили слідчі, цей політ був для літака вже другим того дня. Персонал військової частини не виявив жодних проблем з технічним станом літака ні перед першим, ні перед наступним вильотом. Усю службову документацію оформили відповідно до встановлених вимог.

Слідство підтвердило, що в момент аварії пілоти виконували бойове завдання, його деталі публічно не розголошують, але їх повідомили слідчим.

Окремо слідство спростувало інформацію, яка поширювалася в мережі, що один з пілотів катапультувався.

Слідчі провели десятки допитів, зокрема членів родин загиблих, командування та їхніх колег по службі. За словами очевидців, обоє військовослужбовців перед польотом пройшли необхідний медичний огляд, не скаржилися на самопочуття та перебували в гарному настрої. Їх характеризують як професійних військових, які користувалися повагою серед колег, а будь-яких проблем у сімейному житті, що могли б мати значення для розслідування, не знайшли.

ДНК-експертиза підтвердила, що загиблі — 55-річний майор Богдан Загорулько та 23-річний старший лейтенант Богдан Бабенко із 7 бригади тактичної авіації імені Петра Франка.

Наразі також триває службове розслідування, яке проводить командування Повітряних сил ЗСУ. Після цього пройде незалежна авіаційно-технічна експертиза.