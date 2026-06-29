Польща передала Німеччині конкретний план репарацій за Другу світову. Німецький уряд вважає можливим лише «гуманітарний жест»

Польща передала німецькому уряду конкретний план виплати фінансових компенсацій за злочини часів Другої світової війни. Всередині уряду Німеччини цей план обговорюють відразу декілька відомств.

Про це пише Süddeutsche Zeitung.

В німецькому уряді побоюються, що його реалізація може створити додаткове навантаження на бюджет країни. Приблизно два місяці тому деякі німецькі політики дійшли висновку, що питання репарацій є закритим, тому з боку Німеччини можливий лише «гуманітарний жест». Серед них був міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль.

У вересні 2022 року польська права партія «Право і справедливість» представила законопроєкт про репарації від Німеччини на суму €1,3 трильйона. Сейм Польщі після цього ухвалив резолюцію, у якій вимагав від Німеччини репарацій. Депутати Сейму уточнили, що країна ніколи не отримувала компенсації за завдані збитки. Також там звернули увагу на відсутність компенсації за наслідки агресії Радянського Союзу у 1939 році. Німецький уряд вважає, що для цієї суми немає відповідних підстав.

Тепер польська сторона підтримала наступну пропозицію: кожна жертва нацистських переслідувань зможе отримати щорічну виплату на суму 10 тисяч злотих (приблизно €2 333) через Фонд німецько-польського примирення. Виплати з боку Німеччини не будуть фіксованими, а щороку ставатимуть меншими. За польськими оцінками 2024 року, досі живі 64 тисячі жертв нацистських переслідувань — до листопада 2025 року це число скоротилося до 55 тисяч.

У Süddeutsche Zeitung підрахували, що ця пропозиція буде коштувати Німеччині приблизно €300 мільйонів. Поки що в німецькому уряді немає згоди із цього питання. Міністерство фінансів країни не прокоментувало його публічно. Однак час спливає через те, що постраждалі — літні люди. У петиції німецько-польське товариство закликало федеральний уряд Німеччини та Бундестаг вжити «негайних та ефективних заходів» для забезпечення фінансової безпеки та сталої підтримки жертв нацистської тиранії в Польщі, які вижили.

Президент Польщі від «Права і справедливості» Кароль Навроцький у 2025 році говорив, що він «однозначно вимагає» від Німеччини репарацій. За його словами, це допоможе «побудувати партнерство, засноване на засадах правди та добрих відносин».

17 лютого 2026 року стало відомо, що країна також готує позов про репарації проти Росії за радянські злочини під час Другої світової і Холодної воєн. В Інституті воєнних втрат Польщі говорили, що розслідування буде набагато масштабнішим, ніж робота над жорстокістю нацистів.

Автор: Христина Піцуряк