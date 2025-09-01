Президент Польщі розраховує на репарації від Німеччини за Другу світову війну

Під час вшанування дня початку Другої світової війни, 1 вересня, президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що він «однозначно вимагає» від Німеччини репарацій.

Його слова передають такі польські медіа як RMF 24, Wprost, Polskie Radio 24.

За його словами, вирішити питання репарацій від німецької держави потрібно для того, щоб «побудувати партнерство, засноване на засадах правди та добрих відносин».

«Репарації не будуть альтернативою історичній амнезії», але Польща, як прифронтова держава, як найважливіша країна на східному фланзі НАТО, потребує справедливості, правди та чітких відносин з Німеччиною», — сказав Навроцький.

Він додав, що Польща чекає на репарації від німецької держави, і він вірить, що премʼєр-міністр і польський уряд посилять його голос на міжнародній арені.

Він резюмував, що «нашим обовʼязком і спільною справою є також прагнення правди та чесності щодо наших західних сусідів».

Цю заяву Навроцький зробив після того, як з іншими польськими посадовцями поклав квіти на цвинтарі Війська Польського у Вестерплатте (Гданськ) — саме тут Німеччина напала на Польщу в 1939 році. За традицією, ранкові церемонії розпочалися зі звуку сирен повітряної тривоги незадовго до 04:45 ранку — в цей час німецькі війська в 1939 році обстріляли прикордонний пункт у Вестерплатте.