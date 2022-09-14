Польський сейм приняв резолюцію щодо компенсацій від Німеччини за Другу світову війну. Згадали і про репарації від росії

Сейм Польщі переважною більшістю голосів ухвалив резолюцію, у якій вимагає від Німеччини репарацій за збитки, завдані під час Другої світової війни.

Про це йдеться на сайті польського сейму.

У цьому документі депутати наголосили, що Польща ніколи не отримувала компенсації за збитки завдані полякам під час Другої світової. Сейм також заявив, що Польща не відмовилася від своїх претензій до Німеччини.

У сеймі нагадали, що жорстокість окупантів до людей набувала різних форм: поневолення, примусова праця, пограбування, каліцтво, зґвалтування та вбивства дітей, жінок і чоловіків, а сліди геноциду та злочинів були знищені.

«Сейм Республіки Польща заявляє, що належним чином представлена ​​польська держава ніколи не відмовлялася від претензій до німецької держави. Твердження про те, що ці вимоги були відкликані в законному порядку або прострочені, не мають жодних підстав – ані моральних, ані правових», – йдеться в резолюції.

Депутати також звернули увагу на відсутність компенсації за наслідки агресії Радянського Союзу у 1939 році.

«Сейм Республіки Польща констатує, що Польща досі не отримала належної фінансової компенсації та компенсації за завдані матеріальні та нематеріальні збитки польської держави під час Другої світової війни внаслідок агресії Соціалістичного Союзу Радянських Республік. Ці збитки потребують ідентифікації та представлення необхідної оцінки, яка буде підставою для вжиття відповідних заходів проти російської федерації», – зазначили польські депутати.

У сеймі нагадали, що радянська окупація «привела не лише до страждань, спричинених репресіями та депортаціями багатьох тисяч до Сибіру, ​​а й до масових убивств польських громадян – геноциду, у тому числі Катинського розстрілу».