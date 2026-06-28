Bloomberg: Лідерка опозиції Венесуели Мачадо планує повернутися до країни після землетрусів. США радять їй не поспішати

Лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо планує якнайшвидше повернутися до Венесуели. Вона таємно покинула країну восени 2025 року.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

За словами співрозмовників агентства, кілька американських чиновників попередили Мачадо, що її повернення може спровокувати зіткнення з нинішньою владою Венесуели та відвернути увагу від рятувальних робіт після потужних землетрусів, що сталися 25 червня і забрали життя вже понад 1 400 людей.

Водночас інші представники Адміністрації президента США підтримують намір Мачадо повернутися на батьківщину. Проте, як пише Bloomberg, державний секретар США Марко Рубіо та інші американські посадовці вже кілька місяців просять Мачадо зачекати, оскільки її надто раннє повернення може дестабілізувати політичну ситуацію в країні.

Bloomberg зазначає, що повернення Мачадо до Венесуели стане випробуванням для тимчасової лідерки країни Делсі Родрігес.

Якщо вона дозволить Мачадо повернутися та долучитися до ліквідації наслідків стихії, це можуть сприйняти як крок до політичного примирення. Якщо ж ні — владу звинуватять в обмеженні діяльності опозиції під час національної катастрофи.

Після землетрусів нинішня влада Венесуели вже прийняла гуманітарну допомогу від США та низки інших країн. Водночас опозиція звинувачує уряд у перешкоджанні незалежним волонтерам і централізації всієї гуманітарної допомоги через державні структури.

Марія Коріна Мачадо, яка перебуває за кордоном після виїзду з Венесуели торік, заявила у відеозверненні після землетрусів, що «дуже-дуже скоро» повернеться до країни.

Чому лідерка венесуельської опозиції опинилася за кордоном

Марія Коріно Мачадо була депутатом венесуельського парламенту, виступала за демократичні вибори, верховенство права і права людини.

Перед президентськими виборами 2024 року Мачадо була головною кандидаткою від опозиції, але режим Ніколаса Мадуро заблокував її участь у виборах. Після цього вона підтримала іншого опозиційного кандидата — Едмунда Гонсалеса Уррутію, а також стала одним із лідерів протесту проти уряду Мадуро.

Тоді уряд Мадуро розпочав масштабні репресії проти політичних опонентів, змусивши багатьох переховуватися. Мачадо майже рік переховувалася всередині країни, а восени 2025 року таємно виїхала за кордон.

У жовтні 2025-го Нобелівський комітет присудив Мачадо премію миру за її «невтомну працю з просування демократичних прав народу Венесуели» та «боротьбу за справедливий і мирний перехід від диктатури до демократії». На цю премію розраховував президент США Дональд Трамп.

Після вручення премії соратники Мадуро вимагали через суд позбавити опозиційних політиків, зокрема Мачадо, громадянства, звинувативши їх у «нелояльності до країни».

У січні 2026 року США провели операцію у Венесуелі і вивезли з країни Ніколаса Мадуро разом з дружиною — обом висунули звинувачення у наркотероризмі, імпорті кокаїну, незаконному володінні кулеметами та вибухівкою, а також у змові проти США.

Мачадо заявляла, що опозиція готова взяти владу у Венесуелі у свої руки, але Трамп заявив, що їй буде важко стати лідером країни, оскільки вона начебто не має підтримки всередині Венесуели. Тоді Верховний суд Венесуели призначив тимчасовою очільницею країни Делсі Родрігес.

Хоча медіа писали, що Трамп не підтримав Мачадо через те, що вона не поступилася йому Нобелівською премією. Пізніше Мачадо все ж передала свою медаль премії миру Трампу. Хоча Нобелівський комітет зазначав, що нагороду не можна скасувати, передати або розділити з іншою людиною.