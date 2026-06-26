США тимчасово скасували санкції проти Венесуели для допомоги після землетрусів. Там уже понад 230 загиблих і 4 300 постраждалих

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) видало генеральну ліцензію, яка послаблює санкційний режим проти Венесуели для допомоги в ліквідації наслідків потужних землетрусів у країні.

Про це йдеться на сайті відомства.

«Усі операції, пов’язані з наданням допомоги у зв’язку із землетрусом у Венесуелі, які в іншому разі були б заборонені згідно з Положеннями про санкції щодо Венесуели, дозволяються до 23 жовтня 2026 року», — вказано в повідомленні.

Так, американським банкам і платіжним системам дозволили проводити грошові перекази для допомоги Венесуелі, зокрема від імені третіх країн. Водночас раніше заморожені активи Венесуели залишаються заблокованими, а інші санкції США продовжують діяти.

Землетруси магнітудою 7,2 та 7,5, що сталися вночі 25 червня, стали одними з найсильніших у Венесуелі за понад століття. За останніми офіційними даними, внаслідок землетрусів загинули щонайменше 235 людей, ще понад 4 300 постраждали.

Влада країни зазначає, що кількість жертв може зрости. Наразі тисячі людей вважаються зниклими безвісти, тривають рятувальні роботи.

Найбільше від землетрусів постраждав прибережний регіон Ла-Гуайра — там розташований головний аеропорт Венесуели, який закрили через суттєві пошкодження.

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Підтримку Венесуелі в ліквідації наслідків лиха пообіцяли Сполучені Штати Америки. Державний секретар Марко Рубіо, який розмовляв із тимчасовою президенткою Венесуели Делсі Родрігес, заявив, що уряд США «негайно» надасть допомогу її країні.

Південне командування Збройних сил США (SOUTHCOM) 26 червня повідомило, що направило до Венесуели кораблі USS Fort Lauderdale та USS Billings і транспортні літаки C-17 Globe3.

Також до Каракасу прибув генерал-майор Корпусу морської піхоти США Кевін Джаррард, який координуватиме допомогу з боку Вашингтону в ліквідації наслідків землетрусів.