Росіяни вдарили по Запоріжжю, Сумах, Дніпропетровщині та Херсонщині — є загиблі та постраждалі

Протягом дня російська армія била по Запоріжжю, Сумах, Дніпропетровщині та Херсонщині. Через удари є загиблі та поранені.
«Бабель» зібрав інформацію про наслідки обстрілів.
У Запоріжжі кількість постраждалих через ранковий удар зросла до 15, серед них — дитина. Пізніше росіяни ще раз вдарили по місту — постраждала жінка.
На Дніпропетровщині загинули двоє людей, 13 поранено. Пошкоджено будинки, автівки та адмінбудівлю.
Росіяни вдарили по АЗС у Сумах — постраждали троє людей.
У Херсоні та Білозерці на Херсонщині постраждали 10 людей. Також пошкоджено будинки, багатоповерхівки, склад з гуманітаркою, освітній заклад, пошту та автівки.
- У ніч проти 26 червня російські війська випустили для атаки по Україні сім балістичних ракет «Іскандер-М» і 189 дронів різних типів. Чотири ракети й 11 дронів влучили у 12 місцях, у шести — впали уламки.