Росіяни вночі запустили по Україні сім «Іскандерів» і майже 200 ударних дронів. Є постраждалі

У ніч проти 26 червня російські війська випустили для атаки по Україні сім балістичних ракет «Іскандер-М» і 189 дронів різних типів.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Українська ППО знешкодила три ракети «Іскандер-М», які РФ спрямувала на Київщину та Полтавщину, і 174 БпЛА. Ще чотири ракети й 11 дронів влучили у 12 місцях, у шести — впали уламки.

Пізно ввечері вчора в Дарницькому районі Києва від удару загорілися складські приміщення, постраждали двоє людей — їм надали допомогу на місці. На іншій локації у столиці уламки ракети впали на відкриту територію — без наслідків.

На Полтавщині під ударом були промислові обʼєкти, Кременчуцький район тимчасово був без світла.

Також кілька населених пунктів без електрики в Ізмаїльському районі Одещини. Там ворог вдарив по енергетичній інфраструктурі і будинках — постраждала одна людина.

Росіяни вночі били і по Запоріжжю — поранені троє людей, та Дніпропетровщині — там відомо про одного постраждалого в Нікопольському районі.

У Сумах російські дрони влучили в 9-поверхівку та автостоянку. Минулося без постраждалих.