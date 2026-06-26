Politico: Єврокомісія розробляє систему пільг для країн-кандидатів, яка зможе надати переваги членства ще до вступу

Європейська комісія готує нову систему пільг, яка дозволить країнам-кандидатам отримати частину переваг членства в ЄС ще до офіційного вступу.

Про це пише Politico з посиланням на джерела.

За словами співрозмовників, йдеться про поступову інтеграцію. Залежно від прогресу в реформах країни-кандидати зможуть отримати доступ до окремих програм фінансування ЄС, вигідніші умови торгівлі, частковий доступ до єдиного ринку та інших європейських ініціатив.

Як каже один із чиновників, пільги надаватимуть індивідуально — залежно від того, наскільки країна наблизила своє законодавство до норм ЄС. Водночас країни-кандидати не матимуть права голосу та інших політичних повноважень держав-членів.

У Єврокомісії вважають, що це допоможе підтримати країни-кандидати, навіть якщо їхній вступ до Євросоюзу займе ще багато років. Ініціативу розглядають як спосіб зберегти зацікавленість України, Молдови та інших кандидатів у євроінтеграції без обіцянок швидкого вступу.

За інформацією Politico, нова схема має більше шансів отримати підтримку, ніж попередні пропозиції. Франція та Німеччина вже підтримували схожі ідеї, а Єврокомісія планує винести це питання на обговорення лідерів ЄС восени.

Водночас Україна та Чорногорія раніше виступали проти концепції «полегшеного членства», наголошуючи, що вона не повинна стати альтернативою повноправному вступу до Європейського Союзу.

Крім того, єврокомісарка з питань розширення Марта Кос раніше заявляла, що відомство працює над новими правилами, які дозволять реагувати, якщо після вступу нові країни-члени почнуть відходити від принципів ЄС. Це має заспокоїти держави блоку, які побоюються, що Євросоюз розширюватиметься занадто швидко.