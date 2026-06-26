У Південній Кореї засудили до 7 років ув’язнення колишню першу леді

Суд у Сеулі засудив до 7 років вʼязниці колишню першу леді Кім Кон Хі через те, що вона отримувала дорогі подарунки й за це призначала на посади певних людей.

Про це пише Yonhap.

Команда спеціального прокурора Мін Чжун-кі вимагала 7,5 року ув’язнення, через те що колишня перша леді «неодноразово використовувала свій офіційний статус для особистих операцій».

Кім Кон Хі заарештували 13 серпня 2025 року. Вона та експрезидент Юн Сок Йоль стали першим колишнім президентським подружжям, затриманим одночасно.

Слідство вважає, що вона причетна до схеми маніпуляцій із цінами на акції за участю дилера BMW у Південній Кореї Deutsch Motors з 2009 по 2012 рік, втручалась у висування кандидатів на парламентських довиборах 2022 року та загальних виборах 2024-го, а також отримувала через шамана розкішні подарунки від Церкви обʼєднання в обмін на ділові послуги.

На допиті 6 серпня 2025 року вона вибачилась, назвавши себе «нікчемою», яка викликала занепокоєння у людей». Однак заперечувала всі звинувачення.

Колишнього президента Південної Кореї Юн Сок Йоля також засудили — до довічного увʼязнення за запровадження воєнного стану в країні 3 грудня 2024 року: він тривав близько шести годин, але спричинив гостру внутрішню кризу. У червні 2026 року Йолю додали ще 30 років ув’язнення за те, що він наказав запустити безпілотники на територію Північної Кореї в жовтні 2024 року.

Суд дійшов висновку, що запуском дронів Юн Сок Йоль хотів створити привід для воєнного стану й спровокувати Пхеньян на відповідь.

Автор: Христина Піцуряк