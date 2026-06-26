Прокурори закрили одну зі справ проти Харві Вайнштейна — її мали розглядати вчетверте

Прокурори Нью-Йорка вирішили вчетверте не висувати звинувачення у зґвалтуванні акторки Джессіки Манн колишньому голлівудському продюсеру Харві Вайнштейну.

Про це пише BBC.

Цю справу вже тричі розглядали в суді: один вирок згодом скасували, а ще двічі присяжні не змогли дійти одностайного рішення. Водночас інші вироки Вайнштейну, зокрема за інший сексуальний злочин у Нью-Йорку та низку злочинів у Каліфорнії, залишаються чинними.

У четвер, 25 червня, прокурори повідомили, що закривають цю справу після обговорень з обвинувачкою Джессікою Манн, яка не хоче знову проходити через ще один судовий процес.

«Хочу чітко сказати: ми віримо свідченням пані Манн і вважаємо її надійним свідком. Для неї це стало надзвичайно виснажливим випробуванням, і вона жодного разу не змінила своїх свідчень, виступаючи перед двома великими журі й трьома складами суду присяжних протягом восьми років. Ми вдячні їй за чесність і надзвичайну мужність», — заявив окружний прокурор Мангеттену Елвін Брегг — молодший.

Як розглядали справу проти Вайнштейна

Перший судовий процес за участю Манн у 2020 році ґрунтувався на свідченнях трьох жінок — Джессіки Манн, колишньої асистентки телевиробництва Міріам Гейлі та моделі Каї Соколи. Усі троє звинуватили Вайнштейна в тому, що він використовував свій вплив у кіноіндустрії для сексуального насильства над ними. Вирок, ухвалений за результатами цього процесу, скасували у 2024 році після того, як апеляційний суд постановив, що суддя неправомірно допустив до свідчення жінок, чиї звинувачення не були частиною справи.

Другий процес, який стосувався Манн і Гейлі, відбувся торік. Присяжні визнали Вайнштейна винним у сексуальному насильстві щодо Гейлі, але не змогли дійти згоди щодо обвинувачення у зґвалтуванні Манн. Через це суддя призначив новий розгляд цієї частини справи.

Третій і останній процес за участю Манн завершився у травні 2026 року без вироку — присяжні знову не змогли одностайно визначитися. Під час цього процесу Манн заявила, що добровільно вступала з Вайнштейном у деякі сексуальні стосунки, але в березні 2013 року він силоміць змусив її до сексу в готельному номері, попри те, що вона неодноразово говорила «ні». Захист Вайнштейна наполягав, що секс відбувся за взаємною згодою.

Вайнштейну ще не винесли вироку в справі про сексуальне насильство щодо Гейлі. Окружний прокурор повідомив, що прокуратура рекомендує суду призначити йому 20 років позбавлення волі.