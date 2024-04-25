Апеляційний суд скасував вирок Харві Вайнштейну в справі про домагання, винесений у 2020 році

Вищий суд Нью-Йорка 25 квітня скасував обвинувальний вирок голлівудському продюсеру Харві Вайнштейну за домагання та сексуальне насильство, винесений у 2020 році.

Про це пишуть Associated Press та The New York Times.

В апеляції заявили, що суддя першої інстанції завдав шкоди продюсеру «кричущими» неправомірними рішеннями, включаючи дозвіл жінкам давати свідчення про звинувачення, які не були частиною справи.

«Ми дійшли висновку, що суд першої інстанції помилково взяв до уваги свідчення про попередні сексуальні стосунки з іншими особами, окрім заявників про основні злочини», — йдеться в рішенні суду.

Як результат апеляційний суд постановив, що Вайнштейн «не отримав справедливого судового розгляду». За словами суддів, Вайнштейна судили не лише за злочини, в яких його звинувачували, а й за більшу частину його минулої поведінки.

Тепер окружний прокурор Манхеттена Елвін Л. Брегг має вирішити, чи вимагати повторного розгляду справи Вайнштейна.

При цьому колишній продюсер залишатиметься у вʼязниці, оскільки у 2023 році його засудили до 16 років увʼязнення у ще одній справі — про зґвалтування актриси у 2013 році.