Голлівудського продюсера Харві Вайнштейна засудили ще до 16 років вʼязниці

У США суд присяжних Лос-Анджелесу засудив колишнього кінопродюсера Харві Вайнштейна до 16 років увʼязнення у справі про зґвалтування актриси в 2013 році.

Про це повідомляє Reuters.

Вайнштейна визнали винним у згвалтуванні, насильницькому оральному зляганні та сексуальному проникненні стороннім предметом у колишню модель та актрису в Лос-Анджелесі в лютому 2013 року. Прокуратура просила для нього 24 роки.

Однак присяжні виправдали Вайнштейна за звинуваченнями, що стосуються другої імовірної жертви, і не змогли винести одноголосного вердикту за звинуваченнями, висунутими двома іншими обвинувачами.

Вайнштейн сказав, що всі його сексуальні контакти були за згодою, і не визнав себе винним. Адвокати заявляли, що жінки охоче займалися сексом із Вайнштейном, тому що вважали, що він просуне їхню карʼєру, що, за їхніми словами, було частиною широко поширеної культури «кушетки для кастингу» в кіноіндустрії.

Прокуратура заявляла, що який би вирок не було винесено, він має бути відбутий після того, як Вайнштейн відбуде 23-річний термін за сексуальні домагання.