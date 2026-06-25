Передавав дані ФСБ. Екскерівника штабу Антитерористичного центру СБУ засудили до довічного за державну зраду

Колишнього керівника штабу Антитерористичного центру Служби безпеки України Дмитра Козюру засудили до довічного увʼязнення за передачу таємних даних російським спецслужбам.

Про це повідомляють пресслужба СБУ та генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Полковника і кадрового офіцера СБУ Козюру затримали в лютому 2025 року під час спецоперації СБУ «Щур». Він мав доступ до державної таємниці та на своїй посаді відповідав за координацію боротьби з тероризмом.

За даними слідства, у березні 2018 року у Відні посадовця СБУ завербувала російська ФСБ. Тоді він зобовʼязався за гроші збирати й передавати російським спецслужбам оборонні відомості, зокрема й ті, що становлять державну таємницю.

З того часу чоловік був на постійному зв’язку зі своїми російськими кураторами. Для конспірації на зв’язок із представниками ФСБ виходив через посередника. Шифрограми підписував особисто.

З початку повномасштабного вторгнення співпраця Козюри з росіянами активізувалася. Так, з 2024 по 2025 роки засуджений систематично передавав інформацію про наслідки ракетних ударів по об’єктах у Києві, місця дислокації підрозділів СБУ, дані військових частин, службові документи й аналітичні матеріали.

Також він передавав документи з грифом «таємно» щодо об’єктів критичної інфраструктури, зокрема газотранспортної системи, та плани збільшення ППО на цих об’єктах.