У Сухопутних військах прокоментували розслідування «Бабеля» про смерті і катування в полку «Скеля»

В офіційних соцмережах Сухопутних військ Збройних сил України прокоментували розслідування «Бабеля» про смерті, катування і знущання над мобілізованими в навчальних центрах 425 окремого штурмового полку «Скеля».

Там заявили, що жодна бойова необхідність, інтенсивність підготовки чи репутація бойового підрозділу не можуть бути підставою, щоб принижувати, вчиняти насильство чи ставитись байдужо до життя і здоров’я військових.

Інформація, яку опублікував «Бабель», потребує належної правової перевірки, для цього вже працюють уповноважені органи. Командування Сухопутних сил ЗСУ тримає ситуацію на контролі і сприяє, щоб перевірка була повною і обʼєктивною. Полк «Скеля» надає необхідну підтримку відповідним органам у межах процедур, передбачених законом.

У Сухопутних військах звернулись до військових, їхніх родин та інших можливих свідків, аби ті передавали інформацію, яку вони мають, до відповідних правоохоронних органів, Офісу омбудсмана, на гарячу лінію Сухопутних військ чи до офіційних каналів полку. Там також закликали уникати передчасних висновків до завершення перевірки.