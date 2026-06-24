Опитування: Приблизно 90% українців виступають за конструктивні відносини з Польщею

Переважна більшість українців (90%) виступає за конструктивні відносини з Польщею попри суперечки довкола історичних питань.
Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного 17—23 червня.
За даними дослідження, лише 5% опитаних обрали жорсткий підхід щодо вирішення історичних суперечок. 90% опитаних виступають за конструктивні відносини з Польщею.
При цьому лише 1% респондентів вважає, що Україна має погодитися з польським баченням спільної історії, а 4% — що Польща повинна прийняти українську позицію.
Водночас 57% опитаних вважають, що кожна країна має право самостійно визначати своїх національних героїв, а інші держави не повинні втручатися в ці питання. 33% українців переконані, що спільного бачення історичних подій можна досягти через роботу істориків, а не політиків.
Опитування проводилося методом телефонних інтервʼю серед 1 005 повнолітніх громадян, які проживають на підконтрольній уряду України території. Похибка не перевищує 4,1%.
- У квітні опитування КМІС показало, що за останні роки в українців погіршилося ставлення до поляків у порівнянні з 2022—2023 роками. Соціальна дистанція зросла на 1,1 бала.