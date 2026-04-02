Опитування: Ставлення українців до поляків погіршилося в порівнянні з 2022—2023 роками

За останні роки в українців погіршилося ставлення до поляків у порівнянні з 2022—2023 роками.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Соціологи вимірювали так звану соціальну дистанцію — готовність людей до близьких контактів із представниками різних етнічних груп. Шкала коливається від 1 до 7.

У 2022—2023 роках ставлення до поляків було одним із найкращих — значною мірою через підтримку від Польщі після початку повномасштабної війни. Однак згодом цей показник погіршився — соціальна дистанція зросла на 1,1 бала.

Соціологи пояснюють це кількома факторами. Зокрема, вплинули конфлікти навколо експорту українського зерна, коли польські фермери блокували кордон, а також політичні суперечки між країнами — у тому числі щодо історичних питань.

Водночас у КМІС наголошують: попри погіршення ставлення до поляків усе ще значно краще, ніж до більшості інших груп. Йдеться радше про реакцію на події останніх років, а не про глибоку зміну настроїв.