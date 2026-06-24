Щонайменше два влучання. Генштаб уточнив результати ударів по найбільшому комплексу супутникового звʼязку в Росії

Генштаб ЗСУ оприлюднив результати української атаки по центру космічного звʼязку «Дубна» в Московській області РФ у ніч проти 22 червня.
Про це Генштаб повідомив у соцмережах.
Зокрема, там підтвердили влучання в апаратно-модульний комплекс 32-метрової антени MARK-IV, яку використовують для супутникового звʼязку, а також у технічну будівлю поряд із цією антеною.
Також фіксують влучання у головний виробничо-адміністративний (апаратно-програмний) корпус центру — будівля частково зруйнована. Цей корпус складається з центральної апаратної лінії звʼязку, обладнання наземного комплексу управління та центрального пульта управління супутникової мережі.
- «Дубна» — це найбільший наземний комплекс супутникового звʼязку в Росії. Центр використовують для військового звʼязку, керування супутниковими ретрансляторами, які Міноборони РФ застосовує для звʼязку, розвідки та координації військ.