Україна атакувала вночі центр космічного зв’язку РФ. А у Воронежі палає завод, який виготовляє деталі до ракет

Українські війська у ніч проти 22 червня атакували центр космічного зв’язку РФ, полігон операторів БпЛА та логістику росіян.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Після удару в центрі космічного зв’язку «Дубна» у Московській області РФ зафіксували масштабне задимлення, наслідки уточнюють.
Також під атакою були:
- полігон підготовки операторів БпЛА в районі Дебальцевого на окупованій Луганщині;
- пункти управління БпЛА у районах Мирнограда та Перебудови на Донеччині;
- командно-спостережні пункти російських військ у Бєлгородській області РФ та біля Покровська;
- міст у районі Василівки на Запоріжжі, яким росіяни перекидали війська.
Також Генштаб підтвердив атаку 21 червня по інфраструктурі порту Кавказ у Краснодарському краї РФ та по двох автомобільних поромах.
Тим часом телеграм-канали поширюють фото та відео атаки по Воронежу. Там, ймовірно, ракета влучила у завод, який виробляє напівпровідники та електронні компоненти для ракет. Росіяни кажуть, що по ньому могли вдарити крилатими ракетами Storm Shadow.