CNN: У Нацрозвідці США почали масово звільняти співробітників

Виконувач обовʼязків директора Національної розвідки США Білл Пулте, якого нещодавно призначив Дональд Трамп, на новій посаді почав масово звільняти співробітників.

Про це пише CNN з посиланням на джерела.

Раніше джерела казали, що Пулте планує скоротити близько сотні робочих місць в Офісі директора Нацрозвідки. Коли він тільки прийшов на посаду, то запросив список із рейтингом усіх співробітників.

Джерела стверджують, що найбільше скорочення робітників торкнеться Національного контртерористичного центру та Національного центру контррозвідки і безпеки.

Трамп призначив Пулте на посаду на початку червня. До цього він був директором Федерального агентства житлового фінансування США (FHFA) — попри нову посаду Пулт зберіг посаду керівника FHFA і голови іпотечних гігантів Fannie Mae та Freddie Mac. Путле до цього не мав досвіду роботи у розвідці.

Його попередниця, Тулсі Габбард, у травні подала у відставку, пояснивши своє рішення хворобою чоловіка.