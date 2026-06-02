Трамп призначив головою Нацрозвідки США директора Федерального іпотечного агентства Білла Пулте. У розвідці він не має жодного досвіду

Президент Дональд Трамп заявив, що директор Федерального агентства житлового фінансування США (FHFA) Білл Пулте відтепер виконуватиме обовʼязки голови Національної розвідки країни.

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.

Він відзначив досвід Пулта в управлінні «найчутливішою» сферою життя США — ринками нерухомості. Попри нове призначення Пулт збереже посаду керівника FHFA і голови іпотечних гігантів Fannie Mae та Freddie Mac.

Раніше, з лютого 2025 року, Нацрозвідку США очолювала Тулсі Габбард. Але у травні цьогоріч вона подала у відставку, пояснивши своє рішення хворобою чоловіка. Хоча медіа писали, що реальна причина відставки Габбард — її розбіжності з Білим домом у поглядах на війну з Іраном.

Білл Пулте, який тепер тимчасово замінить Габбард, відомий як один із найвідданіших союзників Трампа, зазначає Reuters. Після того як у березні 2025 року Трамп призначив його на посаду керівника FHFA, Пулте почав звинувачувати противників Трампа у шахрайстві з іпотекою. Зокрема, генерального прокурора Нью-Йорка Летицію Джеймс, сенатора від Каліфорнії Адама Шиффа та члена Ради керуючих Федеральної резервної системи Лізу Кук.

Хоча Пулте й не має досвіду роботи в розвідці, під його керівництвом тепер будуть 18 відомств, що входять до складу розвідувального співтовариства США, сукупний бюджет яких на 2026 фінансовий рік становить понад $115 мільярдів.

Серед них провідна служба зовнішньої розвідки — Центральне розвідувальне управління, а також Агентство національної безпеки, величезна організація, яка прослуховує закордонні комунікації та допомагає захищати США від кібератак.

Демократи в Конгресі США вже засудили призначення Пулте. Лідер демократів у Сенаті Чарльз Шумер назвав Пульте «партійним бандитом».

А Марк Ворнер, головний демократ у комітеті Сенату з питань розвідки, заявив, що призначення Пулте «чітко показує, що Трамп не шукає лідера розвідки, який буде дотримуватися фактів чи говорити правду владі, а радше когось, хто буде готовий формувати розвідувальні дані відповідно до побажань президента, незалежно від ціни для американського народу».