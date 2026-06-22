У Пужниках на Тернопільщині знову розпочали польсько-українські пошукові роботи. Минулого разу там знайшли 42 жертви 1945 року

У вересні 2025 року у Пужниках перепоховали тіла щонайменше 42 польських жертв — це була перша за 10 років подібна польсько-українська церемонія. Перепоховання називали проривом у відносинах між країнами.

Роботи в Пужниках почали в 2023 році. Колишнє село стало першим місцем, де після того, як зняли мораторій, почали пошукові роботи польських жертв, вбитих у 1943—1945 роках бійцями УПА. Мораторій ввели у 2017 році у відповідь на масове нищення українських пам’ятників у Польщі та неналежне розслідування цих злочинів в Польщі.

У колишньому селі Пужники (нині село Садове Чортківського району Тернопільської області) розпочали новий етап польсько-українських пошукових робіт. Дослідники шукатимуть останки мешканців села, що загинули в лютому 1945 року. Роботи триватимуть 22—28 червня.

У повідомленні, про початок нового етапу робіт, Український інститут національної памʼяті пише, що у лютому 1945 року Пужники, де компактно жили етнічні поляки, зазнали збройного нападу. За даними архівних джерел, частина мешканців села трагічно загинула, а саме село спалили. Хто скоїв напад УІНП не зазначає.

Відносини Польщі та України в контексті ексгумацій

У грудні 2020 року очільники Українського інституту національної пам’яті та Інституту національної памʼяті Республіки Польща домовились провести консультації про врегулювання проблемних питань, повʼязаних з Волинською трагедією та іншими масовими вбивствами між українцями і поляками в роки Другої світової війни. Так напрацювали проєкт регламенту групи з їхнього вирішення, але Польща його досі не погодила.

У червні 2022 року міністерства культури України та Польщі підписали Меморандум про співробітництво у сфері національної памʼяті. Він передбачав розшук, ексгумацію і поховання жертв. Меморандум мав набути чинності після припинення воєнного стану на території України. Але Польща під час повномасштабного вторгнення Росії постійно порушує питання пошуку та ексгумації поховань поляків на території України.

У 2023 році Україна пішла назустріч Польщі — в колишньому селі Пужники провели спільні з поляками дослідження. Водночас Польща не виконала запиту України на відновлення меморіальної таблички на похованні воїнів УПА на горі Монастир. Питання про її відновлення в первинному вигляді, із зазначенням імен похованих у цій братській могилі порушували на найвищому рівні — президентів України та Польщі.

У січні 2025 року Україна вперше дозволила ексгумувати тіла польських жертв Волинської трагедії. Наприкінці 2025-го спільна робоча група погодила перелік місць для розкопок на цей рік. В Україні це Пужники, Гута Пеняцька, Голоско, Острівки та Угли, у Польщі — Юречкова, Ласків і Сагринь.