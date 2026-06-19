Українські дрони вдарили по двох залізничних мостах у Криму

Українські підрозділи дронами вдарили по двох залізничних мостах у Криму — в Роздольному та Владиславівці.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Їх російська армія використовувала для логістики. Ще під ударом були російські склади, пункт управління дронами та місце зі зброєю і технікою.

Окремо у Генштабі підтвердили, що через удар по Московському НПЗ 18 червня пошкоджено установку з переробки нафти та три резервуари РВС-10000 і один РВС-30000. Завод зупинив роботу.

Зараз Москву та область знову атакують дрони. За словами мера Сергія Собяніна, протягом дня росіяни збили вже 31 безпілотник, а на місці падіння уламків працюють екстрені служби.