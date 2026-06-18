Швеція виділить $108 млн на зброю для України в межах PURL

Швеція виділить ще $108 млн на закупівлю американської зброї для України у межах ініціативи PURL.
Про це повідомили в Міноборони країни.
За словами міністра оборони Пола Йонсона, завдяки цій схемі Україна зможе швидко отримати сучасні засоби ППО та боєприпаси.
Це вже четвертий внесок Швеції в межах PURL, а загальна сума підтримки сягнула $543 млн.
Rрім шведів, про виділення $400 млн на ППО оголосила Німеччина, Нідерланди виділяють €500 мільйонів на дрони.
- PURL — це механізм, створений США і НАТО, який дозволяє союзникам фінансувати закупівлю американської зброї для України через спільні внески. Україна формує список потреб в озброєннях та боєприпасах, він узгоджується на рівні НАТО, після чого відбувається закупівля коштом партнерів.