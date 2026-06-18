Німеччина виділяє ще $400 млн на ракети Patriot для України і механізм PURL

Німеччина профінансує додаткові поставки американських озброєнь для України на $200 млн через механізм PURL і виділить ще $200 млн на закупівлю ракет PAC-3 для систем Patriot.

Про це міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив перед зустріччю міністрів оборони країн НАТО 18 червня.

За його словами, Німеччина вже вчетверте долучається до механізму PURL, через який фінансується закупівля американського озброєння та боєприпасів. Цього разу кошти підуть на «необхідні боєприпаси для систем протиповітряної оборони».

«Таким чином, ми буквально щоночі й щодня рятуємо людські життя. Цього разу ми виділяємо $200 млн», — сказав Пісторіус.

Крім того, він зазначив, що Німеччина підтримає програму Jumpstart, яка передбачає закупівлю ракет для систем Patriot, і виділить ще $200 млн.

Пісторіус додав, що Берлін закликає інших учасників Контактної групи «Рамштайн» долучатися до фінансування закупівель ракет PAC-3 для посилення української ППО.