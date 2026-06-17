Росіяни били по Сумщині, Дніпропетровщині та Херсонщині — є загиблий та поранені

Російська армія протягом дня била по Сумщині, Дніпропетровщині та Херсонщині. Внаслідок атак є загиблий та поранені.

«Бабель» зібрав головне про наслідки російських ударів.

На Сумщині через атаку на Суми та Шосткинську громаду загинула людина, ще двох — поранено. Внаслідок ударів БпЛА спалахнула пожежа, її ліквідували.

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Водночас на Дніпропетровщині постраждали троє людей. Пошкоджено будинки, багатоповерхівку, автівки та адмінбудівлю.

На Херсонщині під ударом були Херсон та Благовіщенське — травми отримали троє людей (серед них — поліцейський). Пошкоджено будинки, багатоповерхівки, лікарню та автівки.