Росіяни били по Сумщині, Дніпропетровщині та Херсонщині — є загиблий та поранені

Російська армія протягом дня била по Сумщині, Дніпропетровщині та Херсонщині. Внаслідок атак є загиблий та поранені.
«Бабель» зібрав головне про наслідки російських ударів.
На Сумщині через атаку на Суми та Шосткинську громаду загинула людина, ще двох — поранено. Внаслідок ударів БпЛА спалахнула пожежа, її ліквідували.
Водночас на Дніпропетровщині постраждали троє людей. Пошкоджено будинки, багатоповерхівку, автівки та адмінбудівлю.
На Херсонщині під ударом були Херсон та Благовіщенське — травми отримали троє людей (серед них — поліцейський). Пошкоджено будинки, багатоповерхівки, лікарню та автівки.
- У ніч на 17 червня Росія атакувала Україну 119 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» і дронами-імітаторами типу «Пародія». 20 дронів влучили в 11 місцях, ще в шістьох впали уламки.