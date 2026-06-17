РФ атакувала Україну 119 дронами. Скільки збила ППО

У ніч на 17 червня Росія атакувала Україну 119 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» і дронами-імітаторами типу «Пародія».

Про це повідомили в Повітряних силах.

Дрони летіли із таких напрямків: Брянськ, Курськ, Міллерово, Орел — Росія. Чауда — тимчасово окупований Крим. ППО знешкодила 97 БпЛА на півночі, півдні та сході країни. 20 дронів влучили в 11 місцях, ще в шістьох впали уламки.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

У Запоріжжі від ударів дронами російської армії вночі загинула одна людина, ще сім постраждали. Виникла пожежа в житловому будинку, пошкоджені авто, заявили в ДСНС.

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