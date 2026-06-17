Швейцарія розширила санкції проти РФ за депортацію та русифікацію українських дітей

Швейцарія розширила санкції проти Росії — до списку потрапили ще 16 людей і 7 організацій, причетних до примусової депортації дітей і спроб стерти їхню національну ідентичність.

Про це йдеться на сайті уряду Швецарії.

До санкційних списків потрапили чиновники, які відповідають за молодіжну політику в окупованому Севастополі та інших захоплених Росією регіонах України, а також педагоги й керівники дитячих організацій.

Це зокрема:

директор дитячого центру «Смєна» Ігор Журавльов;

російський військовий, який нині очолює Центр військово-патріотичного виховання молоді «Воїн», Андранік Гаспарян;

так званий окупаційний міністр молодіжної політики Запорізької області Єгор Логунов;

керівниця окупаційного органу «Департамент у справах молоді міста Севастополя» Марина Слонченко та інші.

За даними швейцарської влади, вони брали участь у пропагандистському «перевихованні» українських дітей. У Швейцарії заявили, що ці люди навʼязують українським дітям російську ідеологію та мілітаризовують їх у межах державної політики РФ.

Також вони причетні до депортації та примусового вивезення дітей з території України.