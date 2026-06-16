Британія першою у світі ввела санкції проти суден тіньового флоту РФ, які перевозять скраплений природний газ

Велика Британія стала першою у світі країною, яка ввела санкції проти танкері тіньового флоту Росії, які перевозять скраплений природний газ.

Про це йдеться на сайті уряду Британії.

Йдеться про чотири судна: Merkuriy, Kosmos, Luch і Orion. Також під обмеження потрапили ще 23 інших нафтових танкери, які теж допомагають Росії обходити санкції.

Крім того, країна ввела санкції проти десятьох офіцерів російської військової розвідки (ГРУ) і трьох повʼязаних з ними компаній (LLC Neptune Co Ltd, LLC Magnus Link, JSC Internconsul). Разом вони організували мережу, через яку таємно купували західні технології для російської армії.

Санкції також запровадили проти компанії з третіх країн — зокрема Китаю, Таїланду й Туреччини, які постачають Росії важливе військове обладнання.

Окремо в список потрапили організації, які допомагають Москві обходити обмеження та незаконно переказувати гроші (Яндекс Банк, WB банк) та організації, які підтримують російську енергетику («Росгосстрах», Balance Insurance та інші).

Перед цим британський уряд оглосив про нову угоду з Україною, за якою британська компанія Urenco постачатиме збагачений уран протягом наступних двох років «Енергоатому» на суму £210 мільйонів ($280 мільйонів).