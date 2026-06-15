ЄС ввів нові санкції проти російського ВПК, пропагандистів і тіньового флоту

Євросоюз ввів нові санкції проти Росії, спрямовані на її військово-промисловий комплекс, тіньовий флот і мережі, які підтримують гібридні атаки Москви проти Європи. Загалом у списку 34 людини та 47 компаній.

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

Військово-промисловий комплекс

У цьому переліку — 7 людей та 21 організація, які підтримують військово-промисловий комплекс Росії та її посередників у третіх країнах.

У список потрапили виробники та постачальники дронів та іншого військового обладнання для російських Збройних сил, серед них:

ВНП «Науково-виробниче об’єднання імені Лавочкіна»;

ТОВ «Рустакт» і його власник Павло Нікітін;

ТОВ «АСФПВ»;

ТОВ «ІОНОС»;

китайські компанії Shenzhen Minghuaxin та Xinxiang Richful Lubricant Additive Company — друга є одним із найбільших виробників і дистриб’юторів присадок до мастильних матеріалів у Китаї;

ERA Military Innovation Technopolis та «Фонд перспективних досліджень», обидві засновані урядом Росії для розробки передових безпілотних систем для військових цілей.

У переліку також CEO «Ростех» Олег Євтушенко, гендиректор «Фонду перспективних досліджень» Максим Вакштейн, власник компанії Unimatik Олег Фішельов та інші.

Тіньовий флот

Під санкції потрапили дві людини — засновник нафтотрейдингової компанії Coral Energy Тахір Гараєв і брокер з морського страхування Костянтин Рогач, а також 24 компанії, пов’язані з перевезенням та експортом сирої нафти або нафтопродуктів з Росії, зокрема, за допомогою російського тіньового флоту.

До цих списків включили компанію «Лукойл-Західний Сибір» та численні компанії, що базуються в Росії, Ліберії, Туреччині, Об’єднаних Арабських Еміратах, Азербайджані та Гонконзі.

Гібридна діяльність Росії

У цьому блоці до нового санкційного списку внесли 10 людей і одну організацію. Серед них — кілька відомих російських пропагандистів, які маніпулювали інформацією та встручалися в інформаційний простір інших держав:

ведучий програми «Час покаже» Анатолій Кузічев;

військкор Кирило Федоров;

пропагандист Роман Антоновський;

головна редакторка газети «Кримська газета» Марія Волконська.

В ЄС кажуть, що вони поширювали дезінформацію, яка виправдовувала, просувала та легітимізовувала російську агресію проти України, а також поширювали ворожі і маніпулятивні наративи щодо України, які дегуманізовують українців або спотворюють історичні факти.

Крім того, Рада ЄС внесла до списку санкцій Олександру Йост — інфлюенсерку, яка проживає в Росії, та Георгія Шевкунова — єпископа Російської православної церкви, який активно поширює російську пропаганду й дезінформацію.

Також під санкції потрапив Президентський фонд культурних ініціатив — організація, створена указом Путіна.

Отруєння Олексія Навального Росією

Через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального Рада ЄС внесла до санкційного списку одну організацію та 15 людей.

Серед них російські судді та прокурори, а також співробітники правоохоронних органів, Федеральної служби безпеки (ФСБ) та медичний персонал — усі вони причетні до переслідування, отруєння і смерті Олексія Навального.

Санкції також ввели проти компанії IPJSC NTK, яка співпрацювала з Департаментом інформаційних технологій Москви над розробкою системи розпізнавання облич. Її використовували, щоб стежити та затримувати журналістів, опозиційних активістів і учасників мирних протестів на підтримку Навального та проти російської агресії щодо України.

Незаконна анексія Криму та міста Севастополь

Після щорічного перегляду Рада ЄС також вирішила продовжити обмеження, запроваджені у відповідь на незаконну анексію Криму та міста Севастополь Російською Федерацією. Дію цих санкцій продовжили до 23 червня 2027 року.