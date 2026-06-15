Сина кронпринцеси Норвегії засудили до 4 років тюрми за зґвалтування двох жінок

Суд в Осло визнав 29-річного Маріуса Борга Хойбі, сина кронпринцеси Норвегії Метте-Маріт, винним у двох випадках зґвалтування та засудив його до чотирьох років ув’язнення.

Про це пише BBC.

За даними суду, один з випадків зґвалтування стався у 2018 році в маєтку кронпринца в Скаугумі, а інший — в Осло у 2024 році. Судді дійшли висновку, що потерпілі під час злочинів спали або перебували в безпорадному стані та не могли чинити опір.

Одним із ключових доказів у справі стали відеозаписи, які, за даними слідства, зробив сам Хойбі. Загалом справа стосувалася шести жінок.

Прокуратура вимагала для Хойбі 7 років і 7 місяців тюрми, однак суд частково виправдав його за двома іншими епізодами зґвалтування. Водночас чоловіка визнали винним у низці інших злочинів, зокрема в домашньому насильстві та заподіянні тяжких тілесних ушкоджень колишнім партнеркам, зокрема інфлюенсерці Норі Хаукланд.

Крім тюремного терміну, суд зобов’язав Хойбі виплатити 640 тисяч норвезьких крон (понад €57 тисяч) компенсації чотирьом потерпілим, включаючи Нору Хаукланд. Захист уже заявив про намір оскаржити вирок.

Сам Хойбі не був присутній у суді нібито через проблеми зі здоров’ям, але долучився до засідання через відеозв’язок.

Хоча Маріус Борг Хойбі не є членом королівської родини, справа привернула значну увагу в Норвегії та негативно позначилася на репутації монархії. Королівський палац відмовився коментувати рішення суду.