Сина кронпринцеси Норвегії підозрюють у зґвалтуванні

Сина норвезької кронпринцеси Метте-Маріт, 27-річного Маріуса Борга Хойбі заарештували за підозрою в зґвалтуванні.

Про це повідомляє норвезький мовник NRK.

Як пишуть медіа, Хойбі затримали в машині неподалік від Скаугуму. Правоохоронці обшукали чоловіка й вилучили речові докази. Він перебуває під вартою в Осло.

Постраждала — жінка віком близько 20 років. Обвинувачення стверджує, що під час скоєння злочину вона була без свідомості. Підозрюваний заперечує свою провину. Адвокатка дівчини Хеге Саломон заявила, що інцидент за участі Хойбі стався цьогоріч.

«У неї важкі часи. Не вона повідомила про інцидент, а поліція порушила справу. Вона не шукала уваги громадськості, не знала ні обвинуваченого, ні інших жертв у цій справі», — каже Саломон.

Водночас адвокат Хойбі запевняє, що його підзахисний ефективно співпрацює з поліцією і пояснить свої мотиви. Всього сину кронпринцеси висунули звинувачення у справах з п’ятьма потерпілими, з них чотири жінки та один чоловік.