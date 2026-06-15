Китайські правоохоронні судна вперше ввійшли в закриті води Тайваню біля Тайпіна

Тайвань уперше повідомив про появу китайських правоохоронних суден поблизу острова Тайпін в Південнокитайському морі, який він контролює. Експерти вважають, що це може стати основою для того, щоб Китай встановив фактичний контроль над цими водами.

Про це пише South China Morning Post.

Інцидент стався після того, як Пекін звинуватив керівну Демократичну прогресивну партію Тайваню в бездіяльності на тлі переговорів між Японією та Філіппінами про розмежування морських зон. Ці переговори можуть стосуватися виключних економічних зон, на які претендують як Китай, так і Тайвань.

За даними Берегової охорони Тайваню, два китайських судна — Sansha Zhifa 301 та Sansha No 2, які перебувають під управлінням міста Саньша в провінції Хайнань, — о 08:28 у четвер увійшли до 3,2-мильної (близько 6 км) забороненої зони навколо острова Тайпін. А вже за кілька хвилин вони наблизилися до 2,1-мильної обмеженої зони, визначеної Тайванем.

Тайванська сторона заявила, що це перший випадок, коли китайські урядові судна увійшли до встановлених Тайбеєм обмежених вод поблизу острова Тайпін, також відомого як Іту-Аба. За даними Тайваню, обидва судна незабаром відтіснила їхня берегова охорона.

Також повідомляється, що 5 червня корабель берегової охорони Китаю вже заходив до заборонених вод навколо островів Пратас (Дунша) — ще одного підконтрольного Тайваню архіпелагу.