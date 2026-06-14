Британія вперше перехопила танкер тіньового флоту Росії в Ла-Манші

Британські військові перехопили танкер тіньового флоту Росії, який намагався пройти через протоку Ла-Манш.

Про це повідомив премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

За його словами, відповідне доручення Збройним силам він віддав вранці 14 червня. Стармер зазначив, що операція стала «ще одним ударом по Росії» та сигналом для тих, хто допомагає фінансувати війну Путіна проти України.

«Ми не дозволимо їм ховатися», — наголосив британський премʼєр.

Він також подякував військовим і правоохоронцям Великої Британії, які «захищають країну 24 години на добу, 365 днів на рік».

У Міноборони Британії уточнили, що нафтовий танкер Smyrtos взяли на абордаж військові Королівської морської піхоти та спеціально підготовлені співробітники Національного агентства боротьби зі злочинністю.

Операція тривала шість годин: у ній брали участь гелікоптери Chinook, Merlin Mk4 і Wildcat, літак Королівських ВПС P-8, а також кораблі HMS Sutherland і HMS Ledbury.

Після завершення операції судно Smyrtos перевели на якір біля південного узбережжя Англії, де за ним спостерігатимуть, щоб запобігти можливим екологічним або безпековим ризикам.

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, судно Smyrtos із березня 2025 року вивозить російську нафту, переважно з порту Козьміно. З лютого 2025 року судно зареєстровано на Сейшелах і ходить під прапором Камеруну. Під санкції ЄС танкер потрапив 20 липня 2025 року, у серпні того ж року — під санкції Швейцарії.

Британські війська неодноразово брали участь в операціях Франції із затримання підсанкційних танкерів тіньового флоту РФ. Востаннє це сталося 31 травня в Атлантичному океані — тоді затримали танкер Tagor, який перевозить нафтопродукти з російських портів Приморськ та Усть-Луга в Балтійському морі до третіх країн.

Наприкінці березня Збройним силам Британії дозволили затримувати судна, які потрапили під санкції Британії і проходять транзитом через британські води, але до сьогодні Британія не затримувала жодного такого танкера.