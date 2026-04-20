The Times: Британія досі не затримала жодного танкера тіньового флоту РФ, бо побоюється великих витрат на їхнє утримання

Військово-морські сили Великої Британії не затримали ще жодного російського нафтового танкера, що перебуває під санкціями, через ризики значних витрат на утримання таких суден.

Про це пише The Times.

У березні британський прем’єр Кір Стармер пообіцяв «переслідувати» російські танкери, що ходять під чужими прапорами, і допустив можливість висадки на них спецпризначенців Національного агентства боротьби зі злочинністю.

Втім, жодної такої операції так і не провели через розбіжності в уряді стосовно того, де утримувати ці судна і яке відомство має за це платити. У британському уряді побоюються, що витрати на обслуговування цих танкерів у портах можуть сягнути десятків мільйонів фунтів стерлінгів.

Британська влада звернула увагу на випадок із панамським судном MV Matthew, яке конфіскувала Ірландія у вересні 2023 року. На борту судна перебувало понад 2,2 тонни кокаїну вартістю €157 млн. Технічне обслуговування, охорона і швартування судна вже перевищили £10 млн.

Британські міністр закордонних справ Іветт Купер і міністр внутрішніх справ Шабана Махмуд також висловили занепокоєння, що затримання танкерів може дати можливість російським найманцям подавати запити на притулок у Великій Британії.

The Times зазначає, що на початку квітня танкер тіньового флоту пройшов Ла-Манш у супроводі російського військового корабля. Уже наступного дня тим самим маршрутом пройшли ще три судна, які перебувають під санкціями.

За оцінками медіа, російський тіньовий флот наразі налічує близько 700 суден і забезпечує приблизно 40% експорту російської нафти. Станом на сьогодні Британія ввела санкції проти 544 суден російського тіньового флоту.

Водночас Британія поки не очолювала операцій із затримання цих танкерів, хоча й допомагала союзникам у таких діях. Зокрема, допомагала США в операції із захоплення танкера Marinera на початку року, надавши розвідувальне і допоміжне судна.

Що відомо про тіньовий флот РФ

На початку грудня 2022 року члени «Великої сімки», а також Австралія та ЄС ввели обмеження цін на російську нафту, встановивши максимальний рівень у $60 за барель. У січні 2026 року Євросоюз оголосив про зниження ціни на російську нафту до $44,1 за барель з 1 лютого 2026 року.

Для обходу нафтових санкцій Росія почала формувати тіньовий флот. Це флот старих танкерів, які вимикають маячки, щоб їх не бачили системи стеження. Оперує ними здебільшого російська державна компанія «Сучкомфлот». З його допомогою РФ транспортує орієнтовно 1,7 мільйона барелів нафти на день, що дає великі прибутки Кремлю.