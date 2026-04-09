Росія відправила військовий корабель, щоб супроводжувати танкери тіньового флоту через Ла-Манш

США вперше взяли на абордаж російський підсанкційний нафтовий танкер у січні, що спонукало західні країни пообіцяти захопити ще більше суден. Французький флот перехопив кілька танкерів у Середземному морі, але вважається, що десятки російських суден пройшли Ла-Маншем після погрози Стармера.

У квітні премʼєр-міністр Великий Британії Кір Стармер надав спецпризначенцям повноваження затримувати кораблі, які незаконно перевозять російську нафту. Він заявив, що завдасть ще сильнішого удару по тіньовому флоту, якщо той пройде британськими водами. Однак Британія ще не затримала жодного російського судна.

Фрегат Чорноморського флоту РФ «Адмірал Григорович» 8 квітня супроводжував два кораблі російського тіньового флоту через Ла-Манш, поки британський військовий корабель RFA Tideforce слідував за ними.

«Адмірал Григорович» — фрегат, озброєний протикорабельними, крилатими та повітряними ракетами — пройшов між двома 183-метровими танкерами Universal та Enigma вранці 8 квітня, коли вони прямували на захід через канал. Universal вирушив з російського балтійського порту Висоцьк 18 січня. У вересні 2025 року його внесли у британські санкційні списки.

Танкер Enigma під прапором Камеруну прямував до Туреччини. Він вийшов з балтійського порту Приморськ 29 березня. Санкції проти нього Велика Британія запровадила у травні 2025 року.

Того ж дня, 8 квітня, The Telegraph ідентифікував ще два російські танкери, на які поширюються санкції: Desert Kite під прапором Гамбії та Kousai зі Сьєрра-Леоне. Увечері 7 квітня вони пройшли Ла-Маншем у протилежному напрямку.

За планами британського уряду, щоб затримати танкери, можна задяти Королівський флот і Національне агентство з боротьби зі злочинністю. Юридичним обґрунтуванням для цього є законодавство про санкції, яке ухвалили у 2018 році. Співробітники спецпідрозділів зі Спеціальної човнової служби (SBS) і Cпеціальної повітряної служби (SAS) можуть потенційно висадитись на танкер, якщо на цьому помітять озброєних охоронців. Королівські морські піхотинці можуть підніматися на борт суден, які не становлять небезпеки.

Однак Москва попередила, що вживе заходів у відповідь, якщо залучать військових, щоб затримувати кораблі. Посол Росії у Британії Андрій Келін заявив, що РФ розробляє відповідні заходи.