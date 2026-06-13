На ЗАЕС закінчився 19-й блекаут

ЗАЕС відновила зовнішнє електропостачання після того, як відремонтували лінію електропередачі «ЗаТЕС — Феросплавна № 1». Блекаут тривав майже три дні та став одним з найдовших на ЗАЕС.

Що зараз із Запорізькою АЕС

Росіяни окупували ЗАЕС на початку березня 2022 року — відтоді вона функціонує під їхнім контролем. З вересня 2022 року на станції перебуває місія МАГАТЕ. Україна наполягає на виведенні російських окупантів зі станції. Росія відмовляється створювати на ЗАЕС демілітаризовану зону.

Запорізька АЕС неодноразово втрачала зовнішнє електроживлення через бойові дії поблизу станції. У таких випадках вона переходила на резервні дизель-генератори. Найдовшим був десятий блекаут, що стався через російський обстріл і тривав місяць — з 23 вересня до 23 жовтня 2025 року.

30 травня в «Росатомі» заявили, що українські війська нібито вдарили дроном у машинну залу блока № 6 Запорізької АЕС — за кілька метрів від реактора. В угрупованні військ «Південь» ЗСУ казали, що не били по енергоблоку. Серед доказів: Україна не має дронів на оптоволокні, що можуть дістати до станції та нести 5—6 кілограмів вибухівки. Крім того, росіяни виставили навколо станції багаторівневий димовий захист, і дрон не зміг би пролетіти через нього непоміченим.

Після цих звинувачень Росії МАГАТЕ провело перевірку на ЗАЕС. Експерти заявили, що зовнішня частина турбінного корпусу і металевий люк пошкоджені, також знайшли кілька уламків та обгорілі залишки оптичного кабелю. Але кому належав дрон — МАГАТЕ не зазначило.