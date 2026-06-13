Генштаб: Росіяни втратили за останню добу на війні проти України понад 1 300 військових

Росіяни втратили за останню добу на війні проти України 1 310 військових і сотні одиниць техніки.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

Зокрема, росіяни залишилися без одного танку, 11 бойових броньованих машин, 88 артилерійських систем, чотирьох реактивних систем залпового вогню, одної ППО, 12 наземних робототехнічних комплексів, 2 164 БпЛА, 424 одиниць автомобільної техніки та семи — спеціальної.

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих.

Україна оновила свою статистику 4 лютого 2026 року: за словами президента Володимира Зеленського, загинули 55 тисяч українських військових. Також існує велика кількість людей, яких вважають зниклими безвісти.

Щодо втрат Росії Зеленський заявив, що станом на 4 лютого 2026 року Росія втратила майже 350 тисяч солдатів убитими, ще 50—70 тисяч вважають зниклими безвісти, а 600—700 тисяч — поранені.

Станом на 12 червня російська служба BBC, росмедіа «Медиазона» і волонтери встановили імена 226 055 вбитих на війні в Україні росіян, а загальна кількість може сягати пів мільйона. Серед них — понад 200 військових, яким було всього 18 років.

А керівниця британської розвідувальної служби GCHQ Енн Кіст-Батлер 27 травня повідомила, що на війні в Україні загинули майже 500 000 російських військових.