Російська служба BBC, росмедіа «Медиазона» і волонтери встановили імена 226 055 вбитих на війні в Україні росіян, а загальна кількість може сягати пів мільйона.

Серед них — понад 200 військових, яким було всього 18 років. Зокрема, вдалося встановити, що 1 травня 2026 року на війні помер 18-річний Алішер Свірін, який ріс у Підмосковʼї та пішов воювати за контрактом. Таким чином, він став першим померлим військовослужбовцем 2008 року народження в поіменному списку, який складають BBC та «Медиазона».

Загалом у Підмосковʼї підтверджено 6 084 загиблих на війні в Україні військових. Проте жителі Тиви, Бурятії та Республіки Алтай гинуть у 20—30 разів частіше, ніж москвичі. Зокрема, на першому місці Башкортостан — на війні в Україні було вбито 10 000 жителів регіону. На другому місці — Татарстан, де ;загинули 8 759 військовослужбовців.

За останні два тижні цей список поповнився на 2 500 імен — більшість із них ті, кого вважали зниклими безвісти з 2024 року. У цих випадках смерті підтверджували або через суд, або за фактом знайденого тіла.

Однак, за даними журналістів і волонтерів, загальна кількість убитих на війні росіян може становити від 371 080 до 528 148 військових. І це ще без урахування бойовиків з так званих «ЛДНР» і найманців із КНДР.

Журналісти у своїй статистиці ґрунтуються на оприлюднених у мережі іменах і фото з поховань, інформації від районних чи регіональних органів та місцевих медіа.