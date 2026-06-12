Україна може отримати від МВФ $690 млн. Сторони домовилися про перегляд програми на $8,1 млрд

Україна та Міжнародний валютний фонд домовилися про перегляд чотирирічної програми розширеного фінансування на $8,1 мільярда. Це може допомогти Україні отримати $690 мільйонів траншу.

Про це повідомили в Національному банку України.

Рада директорів МВФ має ухвалити остаточне рішення наступного місяця. Якщо Рада погодиться, це збільшить загальний обсяг виплат за програмою до $2,2 мільярда.

В НБУ зазначили, що Україна виконала всі фінансові умови, які мала до кінця березня. Також Україна і МВФ погодили оновлений графік реформ для подальшого фінансування.

Наприкінці лютого 2026 року МВФ схвалив для України нову чотирирічну програму розширеного фінансування на $8,1 мільярда. Для того, щоб отримати наступні транші, Україна має виконувати умови та продовжувати реформи.

Серед вимог Фонду є ухвалення низки податкових законопроєктів. Водночас, за даними джерел Bloomberg, МВФ погодився відкласти до липня розгляд законопроєкту про запровадження податку у 20% на міжнародні посилки вартістю понад €45.