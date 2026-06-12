Новим міністром оборони Великої Британії став Ден Джарвіс. Хто він

Новим міністром оборони Великої Британії призначили Дена Джарвіса. Він замінить на посаді Джона Гілі, який напередодні пішов у відставку.

Про це повідомили на сайті уряду Британії.

«Король із задоволенням схвалив наступне призначення: Ден Джарвіс, член парламенту, член Ордена Британської імперії, на посаду міністра оборони», — йдеться в повідомленні.

З 2024 року Джарвіс працював міністром безпеки в Міністерстві внутрішніх справ. Також він обіймав посаду мера Південного Йоркширу з 2018 до 2022 року.

До політичної карʼєри, з 1997 до 2011 року, Джарвіс служив офіцером у Парашутному полку британської армії. Брав участь у військових місіях у Косові, Сьєрра-Леоне, Іраку та Афганістані. А з 2011-го став депутатом парламенту від округу Барнслі-Норт.