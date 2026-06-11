Міністр оборони Британії Джон Гілі подав у відставку

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі 11 червня оголосив, що йде у відставку. Це рішення він пояснив незгодою з планами уряду про витрати на оборонку.

Про це він повідомив у Х та опублікував лист премʼєру Британії Кіру Стармеру.

За його словами, наразі уряд і Міністерство фінансів не готові виділити кошти на оборону, які необхідні в умовах зростання загроз.

Також він нагадав, що наполягав на тому, щоб збільшити витрати на оборону до 3% ВВП до 2030 року. Проте, як стверджує Гілі, представлена фінансова модель (DIP — Defence Investment Plan) не відповідає тому, що потрібно для оборони саме зараз. У фінансовому плані, на його думку, додаткову підтримку відкладають, а ВВП до 2030 року зростає лише до 2,68%, тоді як Стармер сам озвучував, що РФ може напасти на НАТО у 2030 році.

«Пояснивши вам, що я не зможу погодитися на угоду в рамках процедури DIP, яка не забезпечить наші Збройні сили необхідними ресурсами, я не маю іншого вибору, як подати у відставку з посади міністра оборони», — написав він.