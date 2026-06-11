США вдарили по танкеру в Оманській затоці. В Індії заявили про загибель трьох своїх моряків і викликали американського дипломата

Американські військові 9 червня атакували в Оманській затоці нафтовий танкер Settebello під прапором Палау.
Центральне командування США заявило, що танкер порушив морську блокаду і намагався перевезти нафту з Ірану через Ормузьку протоку.
Там прозвітували, що влучили з винищувача в машинне відділення судна після того, як екіпаж «відмовився виконувати вказівки американських військ». Про загиблих на борту військові США не повідомляли.
Але вже 11 червня міністр судноплавства Індії Сарбананда Соновал заявив, що у тій атаці загинуло троє громадян Індії. Спочатку їх вважали зниклими безвісти, але згодом тіла знайшли й ідентифікували.
Загалом на борту танкера було 24 індійських моряки, 21 з них вдалося врятувати. Соновал назвав атаку «трагічним інцидентом».
Після того як стало відомо про загибель трьох індійців, Міністерство закордонних справ Індії викликало тимчасового повіреного у справах США в Індії Джейсона Мікса, щоб висловити «рішучий протест», пише BBC Hindi.
- У ніч проти 8 червня Іран уперше з квітня атакував Ізраїль балістичними ракетами — у відповідь на атаку Ізраїлю по ліванському Бейруту, яку Тегеран пояснював відповіддю на удар ліванської проіранської «Хезболли».
- У цих атаках армія США вперше за весь час війни на Близькому Сході втратила свій бойовий вертоліт AH-64 Apache. Президент США Дональд Трамп звинуватив у збитті Іран і пообіцяв відповісти. За пару годин, в ніч на 9 червня, США вдарили по іранських обʼєктах ППО, пунктах управління та радіолокаційних станціях поблизу Ормузької протоки.
- Наступного дня США знову вдарили по Ірану, а той у відповідь обстріляв американські військові бази у країнах Перської затоки. Також Тегеран заявив, що знову закрив Ормузьку протоку для всіх суден. У США називали це брехнею. Попри ці атаки режим припинення вогню, оголошений 8 квітня, досі діє.