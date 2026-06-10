Росіяни вдарили по вокзалу в Сумах та атакували Херсонщину і Дніпропетровщину — є постраждалі

Російська армія вдарила по вокзалу в Сумах та протягом доби атакувала Херсонщину і Дніпропетровщину. Внаслідок атак є травмовані.

«Бабель» зібрав головне про наслідки російських обстрілів.

На вокзалі в Сумах через уламки дрона загорівся дах вагона пасажирського поїзда.

Укрзалізниця

У Херсоні та Великій Олександрівці через удари загинула одна людина, пʼятеро зазнали травм. Пошкоджено будинки та автівки.

На Дніпропетровщині внаслідок атак постраждали двоє людей. Пошкоджено АЗС, будинки та авітівки.