Росіяни атакували Україну 207 дронами. Скільки збила ППО

У ніч на 10 червня росіяни атакували Україну 207 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас», баражуючими боєприпасами «Бандероль» та дронами-імітаторами типу «Пародія».

Про це повідомили у Повітряних силах.

Дрони летіли з напрямку Росії (Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ) та тимчасово окупованого Криму (Чауда, Гвардійське).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

ППО знешкодила 181 на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовані влучання 21 ударного БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих на 13 локаціях.

Після російської атаки на житлові будинки в Одесі постраждала 46-річна жінка та двоє дітей восьми та десяти років. У них — гостра реакція на стрес, повідомили в ОВА.

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У Харкові пʼять людей постраждали від атаки РФ на місто. У Холодногірському районі поранені жінки 68, 81, 35 та 42 років, розповів міський голова Ігор Терехов.