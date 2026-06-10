Bolt назавжди заблокував водія, який скоїв смертельну ДТП в Києві з 4 загиблими

У Bolt підтвердили, що саме їхній водій скоїв смертельну ДТП на Соломʼянці в Києві — його акаунт назавжди заблокували.

Про це сервіс таксі написав у Threads.

Служба таксі запевнила, що співпрацює з правоохоронцями у цій справі та підтримує контакт із пасажиркою, яка на момент аварії була в салоні.

Після ДТП компанія переглянула внутрішні процедури реагування. Також Bolt назавжди обмежив доступ до платформи для тих водіїв, які мають хоча б дві скарги на перевищення швидкості або небезпечне водіння.

Смертельна аварія в Києві

Аварія сталася 5 червня на перехресті вулиць Вадима Гетьмана та Ушинського в Києві. За даними слідства, водій «мерседеса» рухався на великій швидкості, не впорався з керуванням і влетів у підземний перехід.

Унаслідок ДТП загинули четверо людей — двоє поліцейських, 47-річна жінка та 12-річний хлопчик. Ще троє людей постраждали, а водій потрапив у реанімацію.

Вже 6 червня водію оголосили підозру. У патрульній поліції уточнили, що загалом чоловік 39 разів порушував ПДР, 18 з них — протягом минулого року. Більшість порушень стосувалися перевищення швидкості, яке карається штрафом 340 грн.

8 червня водія відправили під варту на 60 діб без права застави.

Після інциденту МВС анонсував нову систему покарань для порушників. Вона автоматично фіксуватиме кількість і тяжкість порушень правил дорожнього руху .